Şans Topu Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HAKKINDA MERAKLAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinin ardından, kazandıran numaralar ve talihlilerin kimler olduğu oldukça merak ediliyor. 20 Nisan 2025 Pazar tarihindeki Şans Topu çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? Şans Topu sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar kimler? İşte, 20 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı linki ve detayları.

RESMİ SİTE VE UYGULAMA ÜZERİNDEN ÖĞRENMEK MÜMKÜN

Milli Piyango İdaresi, her hafta çekiliş tamamlandığında şans oyunlarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. 20 Nisan 2025 Pazar tarihli Şans Topu çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca, Milli Piyango Online platformu ve mobil uygulama aracılığıyla kazandıran numaralara ve ikramiye bilgilerine kolayca ulaşmak mümkün. Çekilişi kaçıran vatandaşlar, sonuçları Milli Piyango İdaresi’nin duyurduğu sorgulama ekranı linki üzerinden kontrol edebiliyor. Şans Topu sonuçları, aynı zamanda bazı haber siteleri ve dijital platformlar aracılığıyla da anlık olarak yayımlanıyor.

ÇEKİLİŞİN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE KAZANDIRAN NUMARALAR

20 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 20.00’de yapıldı. Çekiliş heyecanı, Milli Piyango TV’nin YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. İşte 20 Nisan Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar: 1 – 15 – 22 – 23 – 32 – 10.