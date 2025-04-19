Sevil Akdağ Tutuklandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika gelişmesine göre, 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ, dün akşam saatlerinde arkadaşında 29 yaşındaki Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından başlatılan inceleme sırasında çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri değerlendirildi ve Akdağ kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Akdağ, tutuklandı.

CİNAYETİN DETAYLARI

İstanbul Fatih’te meydana gelen cinayette, Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı Elif Kırav’ı defalarca bıçakladı. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheliyi hızlı bir şekilde yakalayarak gözaltına aldı. Akdağ’ın olaydan sonraki ilk ifadesinde; “Sebepsiz yere tartıştık, çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım” dediği ifade edildi. Elif Kırav, 30 defa bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti.

BAŞSAĞLIĞI VE İFADELER

Cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kırav’ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Elif Kırav’ın kardeşi Furkan Kırav, “Dün gece eğlenmeye çıkmış ikisi. Ablam kendisini eve davet etmiş. Eve geldikten sonra eğlenmişler. Ama büyük bir kavga yaşandı. 30 tane bıçak yarası var. Öldüren kişi ablamın telefonunu başka yere atmış, kimse ulaşamasın diye. İntihar girişiminde bulunduğuna dair bir haber de duyduk. İyi ki ölmemiş çünkü cezası hemen olmamalı diye düşünüyorum. Cezasını çekmesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.