Sıla Karabacak, Manisa’da toprağa verildi

GENÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde motosikletin traktöre saplandığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Karabacak, memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede genç kızın tabutunun üzerine örtülen duvak, cenaze katılımcılarının yüreklerini dağladı. Kaza, Söke-Koçarlı Karayolu Çakırbeyli Mahallesi girişinde gerçekleşti.

TRAFO KAZASI VE KURBANLARI

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Selim Ateş (24) idaresindeki motosiklet, Mesut Küçük’ün kullandığı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, traktöre adeta ok gibi saplandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü Selim Ateş, yolcu olan 3. sınıf öğrencisi Sıla Karabacak (20) ve traktör sürücüsü Mesut Küçük’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayı duyan üniversite öğrencileri olay yerine akın etti. Hayatını kaybeden arkadaşları için gözyaşı döken gençler, sinir krizleri geçirdi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Karabacak’ın cenazesi, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi’ne getirildi. Genç kız için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Tabutun üzerine örtülen gelin duvağı, anne Esen ve baba Özay Karabacak ile yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Kılınan cenaze namazının ardından genç kız, dualar eşliğinde toprağa verildi.