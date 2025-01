Survivor’da Veda Eden İsim Belirlendi

SUPERVISOR 2025 ALL STAR’DA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Survivor 2025 All Star yarışması tüm hızıyla sürüyor. Nefes kesen bir mücadelede Kırmızı Takım ile Mavi Takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda Batuhan ve Adilhan arasındaki düello gerçekleşti. Bu düeloyu kaybeden yarışmacı, Survivor’dan elendi. Ödül oyununda ise Sema, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor’daki son gelişmeler ve merak edilen detaylar şöyle…

ÖDÜL OYUNUNDA GİZEMLİ ANLAR YAŞANDI

Survivor All Star ve Gönüllüler Takımı, ödül oyunu için kıyasıya bir yarışa girdi. Über mücadelenin sonunda Kırmızı Takım, karşılaşmayı 12-9’luk skorla kazanarak ödülü elde etti. Gönüllüler Takımı ise bu sonuçla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

SEMA’NIN SAKATLIĞI HIZLA TEDAVİ EDİLDİ

Zorlu parkurda mücadele eden takımlar oldukça yoğun bir rekabet sergiledi. Sema, daha önce yaşadığı omuz sakatlığının ağrısının yeniden başladığını düşündü. Hızla doktora müdahale edildi ve sonuç olarak korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını öğrendi. Doktorun açıklamasında, Sema’nın omzunda kasılma olduğu ve dinlenmesi gerektiği belirtildi.

DÜELLODA TUTKU DOLU ANLAR

Düello alanında Batuhan ve Adilhan birbirleriyle karşı karşıya geldi. Hangi oyunu oynamak istediği sorulduğunda Adilhan, “Çubuklara halka atmayı istiyorum ve halka atmakta iyi olduğumu düşünüyorum” yanıtını verdi. Bu açıklamanın ardından düello başladı ve ciddi bir mücadele yaşandı.

BATUHAN VE ADİLHAN ARASINDAKİ DÜELLODA KAZANAN BELLİ OLDU

Düello mücadelesi sonucunda Batuhan, Adilhan karşısında 5-3’lük skorla galip geldi. Bu sonuçla Adilhan, Survivor’a veda etti. Kısa bir konuşma yapan Adilhan, “Survivor öyle bir yer ki, her gün ders aldım, her gün hatamdan ders çıkardım, her gün yeni bir şey öğrendim ama ertesi gün yeni hatalar yapıyorsun. Gerçekten inanılmaz bir yer. Konfor alanının dışında, insanın sınırlarını zorlayan bir yer. 21 yaşında bir genç olarak böyle bir tecrübeyi tatmak benim için inanılmazdı. Arkadaşlarım da bilir, belki atış konusunda istediğim verimi yakalayamadım ama adada olduğum her dakikamda burada bir günümü daha uzatmak için çalıştım. Boş durmayı, rahat etmeyi sevmeyen biriyim. Sürekli savaştım ve kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu sezon beni buraya kadar getirdi. Elimden geleni ardıma koymadım. Bugün düştüm ama yarın çok daha güçlü kalkacağım. Bugün kül oldum ama yarın çok daha güçlü yeniden doğacağım.” şeklinde duygularını ifade etti.