Survivor Hırsızlık Olayı Kriz Yarattı. Almeda Baylan Diskalifiye Olacak Mı?

HIZLA GÜNDEM OLDU

Survivor All Star 2025 sezonunda meydana gelen beklenmedik bir durum yarışmanın seyrini altüst etti. Yarışmacılar arasında yaşandığı iddia edilen bir hırsızlık olayı, adada büyük bir krize yol açarken, ekran başındaki izleyicilerin odağını da bu olaya çevirdi. Özellikle sosyal medya üzerinden hızla yayılan bu durumdan sonra, “Survivor’da hırsızlık olayı nedir, kim yaptı?” ve “Almeda Baylan diskalifiye mi oldu?” gibi sorular, binlerce kişi tarafından soruşturulmaya başladı. Peki, Survivor’daki hırsızlık olayı ne? Almeda Baylan diskalifiye mi oldu? İşte detaylar…

OLAYIN DETAYLARI

Survivor All Star 2025 sezonundaki hırsızlık ve kural ihlali iddiaları, yarışmanın akışını etkileyen boyutlara ulaştı. Yarışmacılardan Almeda Baylan, ödül oyunu sonrasında geçici olarak kaldıkları evden dönerken dolu bir çantayla geri gelince dikkatleri üzerine çekti. Prodüksiyon ekibinin bir kadın çalışanının müdahalesi sonucunda, Baylan’ın görevliyle fiziksel temas yaşadığı ve bu sırada hırsızlıkla suçlandığı ifade edildi.

ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Acun Ilıcalı, hemen bir konsey toplantısı düzenledi. Yaptığı açıklamada, “Temasın şiddetini değerlendireceğiz, ciddi bir durum varsa Almeda Baylan diskalifiye edilecek,” diyerek olayın ciddiyetine vurgu yaptı. Şu an için resmi bir karar verilmiş değil; ancak Survivor tutkunları, Almeda Baylan’ın diskalifiye edilip edilmeyeceğini büyük bir merakla bekliyor.

Almeda Baylan ise olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ben içeri girme dedikçe, üzerime gelmeye devam etti. Zaten psikolojik olarak çok kötüydüm, o an kendimi kaybettim,” diyerek yaşananları savundu. Yarışmadaki geleceği belirsizliğini koruyan Almeda Baylan hakkında alınacak karar, programın ilerleyen bölümlerinde netleşecek.