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Tavas’ta Kaza; 6 Yaralı, Tır Hurda

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen bir otobüs ile otomobile bir tır çarptı. Kazada toplam 6 kişi yaralandı. Olay, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi Denizli-Muğla karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen 61 AGC 919 plakalı otobüs ve 20 V 6148 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen 20 AEC 085 plakalı tır iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı.

KAZA SONUÇLARI

Kazanın ardından otobüste maddi hasar meydana gelirken, tır tamamen hurdaya döndü. Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tırın sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık personeli, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi’ne götürdü.

TRAFAK DURUMU VE SORUŞTURMA

Kazanın etkisiyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Bölgeye gelen vinç ekipleri, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolu eski haline döndürerek kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açtı. Kaza ile ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.

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