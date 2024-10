Tüketicilere Ucuz Et Alımında Uyarı KİM OLURSA OLSUN, UCUZ VERİLEN ETİ ALMASINLAR

TAĞŞİŞ VE TAKLİT ÜRÜNLER İLE MÜCADELE

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş yapan firma listesindeki zincir marketlerdeki işlenmiş et ürünlerine dikkat çeken Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, “Billboardlara yazmışlar, kıyma bu para kuşbaşı bu para. Yok böyle bir şey. İnsan sağlığı ucuz değildir. Nereden alındığı belli olmayan etler piyasaya sunulduğu zaman vatandaşın sağlığıyla oynuyoruz” dedi. Yardımcı, izinsiz yol kenarında satılan kurbanlık hayvanların ve kırmızı etin sağlık açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti. İki tür kaçak et satışı olduğunu, bunların kontrollü ve kontrolsüz diye nitelendirildiğini belirtti. Kontrollü kaçak, çeşitli illerden getirilip piyasaya sürülen etlerken, kontrolsüz kaçak ise yol kenarında vergi ödemeden izinsiz satış yapılan hayvanlar ve etler şeklinde tanımlandı.

BAŞKAN YARDIMCI’DAN UYARI

Başkan Osman Yardımcı, “Şimdi biz Antalya’nın parasının Antalya’da kalmasını istiyoruz ama Burdur’dan, Isparta’dan resmi kanallarla ve mezbahalarda kesilmiş faturalı, sağlık raporlu etler de geliyor. Bu kontrollü kaçak. Antalya’da otellere, tatil köylerine esnafımız et versin diyoruz. Ama bir ikinci taraf da var, yol kenarlarında satılan etler. Sağlam olabilir, görüntüde güzel bir hayvan olabilir ama onun içindeki hastalığı kimse bilmez. Yol kenarında satış yapanlara daha fazla önem verilmesi gerekir. Çünkü neden? İnsan sağlığı önemli. Biz bunlara kontrolsüz kaçak diyoruz, çünkü damgası yok, tahlili yok, sağlık raporu yok. Hem vergiden kaçıyor hem de esnaftan daha düşük fiyata satıyor. Çünkü kaçak kestiği zaman belli masrafları olmuyor, o yüzden de ucuza et veriyor. Biz de vatandaşa diyoruz ki kim olursa olsun ucuz verilen eti almasınlar. Mahalle kasaplarında kendi yerel kasaplarından et alsınlar” şeklinde konuştu.

REKLAMLARIN TÜKETİCİ ALGISINA ETKİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş yapan firmalara dair açıklamalarını değerlendiren Başkan Yardımcı, tüketici algısını hedef alan yanlış reklamlarla vatandaşın sağlığının tehdit altına alındığını kaydetti. Yardımcı, “Dikkat ederseniz bakanlığımızın açıklamalarında büyük zincir marketler, büyük AVM’ler var, isimlerini vermiyoruz. Ama bakanlık bunları teşhis ediyor ve yayınlıyor. Bunun için de bakanlığa teşekkür ediyoruz. İnsan sağlığı ucuz değildir, maliyetini düşürmek için yapılanlar da kaçak oluyor. Neden kaçak oluyor? Nereden alındığı belli olmayan etler satıldığı zaman vatandaşın sağlığıyla oynuyoruz. Biz istiyoruz ki herkes etini faturalı ve sağlıklı olarak alsın ve bizle eşit şekilde rekabet etsin. Billboardlara yazmışlar, kıyma bu para, kuşbaşı bu para. Yok böyle bir şey. Ben bir kilo et alacağıma yarım kilo et alırım, kendi mahalle kasabımdan alırım.” dedi.

ET FİYATLARINDAKİ YÜKSEK MALİYETLER

Girdi fiyatlarının artması nedeniyle küçük esnafın zincir marketler karşısında zorlandığını da sözlerine ekleyen Osman Yardımcı, “Et fiyatları 700 TL’ye çıkmışken şimdi 550 liraya düştü. Ancak girdiler düşmediği için fiyatlar bu seviyede. Benim dükkanıma gelen elektrik faturası iki bin lira olurken şimdi on iki bin lira geliyor. Kira beş bin lirayken şimdi on bin lira. Bu esnaf, işçi sigorta masrafını da eklediği zaman kiloda yüzde 50-55 fiyat farkı oluşuyor. Vatandaşları damgasız ucuz eti almamaları konusunda uyarıyorum. Bir kilo yerine yarım kilo alıp hakiki mahalle kasaplarından et alsınlar. Biz Türkiye’nin kefiliyiz. Gelen zamlar etin üzerinde büyük bir yük oluşturdu.” şeklinde belirtti.