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Türkiye-Brezilya Voleybol Maçı 22 Haziran

MAÇ TARIHI VE ZAMANI

Türkiye ile Brezilya arasında gerçekleştirilecek Voleybol Kadınlar Milletler Ligi mücadelesi, 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Türkiye-Brezilya maçı, saat 19:30’da başlayacak.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan yayını yapacak. Aynı zamanda Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz bir şekilde izleme imkanı var.

MÜCADELE YERİ

Türkiye ve Brezilya, bu önemli Voleybol Kadınlar Milletler Ligi karşılaşmasını İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu’nda gerçekleştirecek.

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