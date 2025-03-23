UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Macaristan Maçı

HAKEMLER VE MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakemi olarak Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer düdük çalıyor. Zwayer’in yardımcı hakemleri de Almanya’dan, Robert Kempter ve Christian Dietz olacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Florian Badstübner.

TÜRKİYE’NİN AVANTAJLI DURUMU

Türkiye ile Macaristan arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı bu akşam saat 20.00’de başladı. Maç, Macaristan’ın başkenti Budapest’daki Puskás Aréna Stadyumu’nda gerçekleşiyor. Daha önce İstanbul’da oynanan karşılaşmayı 3-1 gibi net bir skorla kazanan milli takım, Macaristan’a karşı A Ligi’ne yükselme amacıyla sahada avantajlı bir konumda yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ya da tek farklı mağlubiyet halinde UEFA Uluslar A Ligi’nde kalmayı garanti altına alacak.