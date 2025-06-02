2 Haziran 2025’te İstanbul’da Deprem Yoktur

DEPREM DURUMU HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

2 Haziran 2025 Pazartesi günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette sarsıntılar gerçekleşiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu depremleri anlık olarak izliyor ve halkı bilgilendirmeye devam ediyor. 2 Haziran 2025 Pazartesi günü, “gün içinde deprem oldu mu, şiddeti ne?” sorusuna yanıt arayanlar için güncel bilgiler sunuluyor. İstanbul’da depremin nerede olduğunu merak edenler için son dakika haberleri önem taşımakta.

SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak yaşanan 500 deprem hakkında bilgiler paylaşıyor. İstanbul’da oturan vatandaşlar, gün içerisindeki sarsıntılarla ilgili “İstanbul’da az önce deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Sosyal medyada yayılan çeşitli iddiaların ardından halk, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi açıklamalarını takip ediyor.

ISTANBUL’DA DEPREM Mİ YAŞANDI?

AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı açıklamalara göre, 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da hissedilecek bir deprem kaydedilmedi. Marmara Denizi çevresinde düşük şiddetli mikro depremler zaman zaman yaşanıyor. Ancak bu tür sarsıntılar genellikle halk tarafından hissedilmiyor ve herhangi bir tehdit oluşturmuyor. AFAD, anlık deprem bilgilerini resmi web sitesinden paylaşarak kamuoyunu sürekli bilgilendiriyor.