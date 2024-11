“ABD’nin Yeni Başkanı: Donald Trump!”

SEÇİM SONUÇLARI VE YENİ BAŞKAN

ABD’de milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercih kullanarak seçimlerini gerçekleştirdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, 267 delege kazanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD’nin yeni başkanı oldu. ABD medyası, Trump’ın zaferini “Yine yaptı” başlığıyla duyururken, Trump’a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları yağdı. Resmi olmayan verilere göre, Trump’ın toplam delege sayısı 267 olurken, Kamala Harris 224 delege elde etti. Trump’ın kazandığı eyaletler arasında West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia ve Pensilvanya bulunuyor. Harris’in kazandığı eyaletler ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire ve Washington D.C. bölgesini kapsıyor.

TRUMP’IN ZAFER KONUŞMASI

Trump’ın zafer açıklamasında ön plana çıkan ifadelerden bazıları şöyle: “Daha önce kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz. Dürüst olmak gerekirse siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük adım oldu. Şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız.” Trump, “İmkansız olduğu düşünülen sorunları aştık. Tarihin gördüğü en büyük siyasi başarıyı aştık. Bu ülkemizde emsalsiz bir siyasi başarı. Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. ABD’nin 45. ve 47. başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz için savaşacağım. Hayatımın her günü sizin için savaşacağım.” diyerek destekçilerine seslendi.

SINIRLAR VE GÜVENLİK

Trump, ABD’nin güçlü bir orduya sahip olmasını istediğini belirtti, ancak savaşı istemediğini vurguladı. “Ben savaş başlatmayacağım, savaşı bitireceğim” diyen Trump, “Sınırları kapatmalıyız. İnsanların gelmesini istiyoruz ama bunu yasal bir şekilde yapmaları lazım” ifade etti. Ek olarak, Elon Musk’a teşekkür ederek “Süper dâhilerimizi sahiplenmemiz gerek” dedi.

TEBRİK MESAJLARI DÜNYADAN GELİYOR

Çin, Trump’ın yeni başkan seçilmesini tebrik ederek, “Çin-ABD ilişkilerine karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde yaklaşmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum” diyerek, yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini temenni etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Tarihi seçim zaferi dolayısıyla seçilmiş Başkan Trump’ı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

HARRIS CEPHESİNDE HÜZÜN HAKİM

Kamala Harris destekçileri, sonuçların netleşmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. ABD basını Trump’ın zaferini hem yerel hem de uluslararası alanda genişçe ele aldı.

MEDYA MANŞETLERİ

New York Post gazetesinde “Yine yaptı!” başlığı dikkat çekerken, Trump’ın başarısının “tarihi” olduğu ifade edildi. The New York Times, “Salıncak Eyaletleri Kazanan Trump Zaferin Eşiğinde” başlığını kullandı. Fox News, “Kritik salıncak eyaletlerdeki zaferlerinin ardından Trump’ın 2024 seçimini kazanacağı öngörülüyor” şeklinde bir manşet yayınladı.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Cihan Günyel, Trump’ın geçmiş başkanlığı boyunca Asya-Pasifik’te Çin ile mücadeleyi öncelikli konu haline getirdiğini belirtti. Ukrayna’da süren savaşın etkileri hakkında ise, “Ukrayna’ya yapılan askeri desteği eleştiren Trump, göreve geldiğinde Rusya’nın kazanacağı bir barış anlaşmasına Ukrayna’yı zorlaması bekleniyor” dedi. Geçmişteki atılımlarının önemine dikkat çekerek, Trump’ın döneminde ABD’nin uluslararası politikadaki duruşunun değişebileceğini ifade etti.