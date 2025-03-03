Adana Elektrik Kesintisi: TOROSLAR EDAŞ Listesi

ADANA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLACAK

Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi (TOROSLAREDAŞ) 4 Mart tarihinde Adana’da çeşitli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintilerinin olacağını duyurdu. Bu kesintiler, Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan gibi birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanacak. Elektrikteki bu kesintiler, hem günlük yaşamı hem de iş yerlerini etkileyecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Adana’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve hangi mahallelerin etkileneceği konusunda detaylı bilgiler açıklandı. Özellikle Seyhan ilçesindeki elektrik kesintisi hakkında bilgi almak isteyenler için ilgili bağlantılara yönlendirmeler yapılıyor. Adana’nın elektrik ihtiyacı ve kesinti süreleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ADANA’DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELİYOR?

Adana’da yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili bir diğer önemli konu ise bu kesintilerin ne kadar süreceği ve elektriğin ne zaman geleceği. Toroslar EDAŞ konu hakkında yapılan tüm açıklamaları duyuracak, böylece vatandaşlar kesintiler hakkında bilgi sahibi olacak. Detaylar için lütfen resmi kaynakları takip ediniz.