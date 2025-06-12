Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Hızla Sorgulanabilir

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK MERAK KONUSU OLDU

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonrasında, kazanan numaralar ve şanslı talihlilerin kimler olduğu merakla bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden öğrenilir ve sonuçlar açıklandı mı? 11 Haziran 2025 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına dair detaylar ve sorgulama ekranı linki burada.

SONUÇLAR CANLI YAYINLA AÇIKLANDI

11 Haziran 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilen çekiliş, canlı yayınla beraber duyuruldu ve Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı. Haftanın bu ikinci çekilişi, noter gözetiminde Sisal Şans tarafından düzenlendi ve Milli Piyango TV YouTube kanalında yayınlandı. Çekilişin ardından kazanan numaralar hemen belirlendi, ancak bu hafta 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 353 milyon 258 bin 453 TL devretti. 5 numarayı doğru tahmin eden 4 talihli, kişi başı 3 milyon 121 bin 233 TL 55 kuruşluk büyük bir ikramiye kazandı.

KAZANAN NUMARALARİ ÖĞRENMEK İÇİN SORGULAMA YAPILABİLİR

Çekiliş sonrası gözler, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına yöneldi. Sonuçlar, resmi adreslerinden hızlı bir şekilde öğrenilebiliyor. Kazanan numaraları kontrol etmek ve ikramiye durumunu öğrenmek isteyenler, online sistemden bilet bilgileriyle sorgulama gerçekleştirebilir.