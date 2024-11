Damla Ersubaşı’nın Umre Paylaşımı Şaşırttı

SIHİRLİ ANNEM’İN TÜĞÇESİ DAMLA ERSUBAŞI

Kanal D’de 2003 yılında yayınlanan ve büyük bir etki yaratan Sihirli Annem dizisinin oyuncuları sık sık gündeme geliyor. Bu oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri de dizinin Tuğçe’si Damla Ersubaşı. Ünlü isim, günümüzde sosyal medya fenomeni olarak aktif bir yaşam sürdürüyor.

SON DÖNEMDEKİ GELİŞMELER

2018 yılında mide küçültme ameliyatı geçiren Ersubaşı, 6,5 ayda 41 kilo vermeyi başardı. Her geçen gün zayıflamaya devam eden ünlü oyuncu, en son Umre ziyareti gerçekleştirdi. Umre’de çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Ersubaşı, “Kim ki Kabe’ye gider, Allah ona rahmet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder” şeklinde bir not ekledi. İşte Damla Ersubaşı’nın sosyal medya paylaşımı;