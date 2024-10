“Dolar Kuru Yıl Sonu Tahminleri”

YIL SONU DÖVİZ TAHMİNLERİ

Yıl sonuna yaklaşırken piyasalara ilişkin yeni öngörüler sürekli ortaya çıkıyor. Döviz kurlarının seyri ise dikkatle izleniyor. Şu an 34 liranın üzerinde işlem gören dolar kuruna yönelik yeni bir öngörü paylaşıldı. Dolar/TL uzun bir dönemdir yatay pozitif bir seyir izliyor ve zaman zaman 33’lü seviyelere gerilese de 34’ün üzerinde kalmayı başarıyor. Önceki dönemlerde yatırımcıların Carry Trade işlemleriyle birlikte yurt içine döviz akışı hızlanmış ve bu durum kurlarda baskı yaratmıştı. Merkez Bankası, içeride artan dövizi alarak rezervlerini rekor seviyelere çıkarmaya devam ediyor.

ABD’Lİ BANKADAN DOLAR BEKLENTİSİ

ABD merkezli banka Morgan Stanley, 2024 yıl sonu için dolar kurunun 36 seviyelerinde, 2025 sonuna yönelik ise 43 seviyelerinde olacağını tahmin ediyor. Bu nedenle yıl sonu için öngörülen seviyelerin doğruluğu ve ilerleyen süreçte dolar/TL’de bir gevşemeyle ilgili merakla bekleniyor. 37 liranın üzerine tırmanan euro için de beklentiler araştırılıyor.

DOLARDAKİ YATAY SEYRİN NEDENİ ANLAŞILDI

Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye verdiği röportajda konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Son dönemde gelen yabancı yatırımcı yaklaşık 100 milyar dolar civarında bir para akışı sağladı. Ancak Merkez Bankası’nın alım pozisyonları nedeniyle bu para TCMB tarafından alındığı için dövizde olması gereken, belki de 30’un altındaki düşüş gerçekleşmedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de benzer bir şekilde, “Biz almasaydık dolar 20’li seviyelere düşerdi” ifadelerini kullandı. Dolar/TL’nin yatayda kalmasının temel nedeni kamu döviz alımlarıdır. Aksi takdirde dolar daha ciddi bir düşüş sergileyebilirdi.

GEVŞEME BEKLENTİLERİ ARTMIŞ GÖRÜLÜYOR

“Carry trade” eğilimi devam ettiği sürece dövizde yukarı yönlü baskı devam edebilir. Olası not artırımlarının ise para akış hızını artırma potansiyeli bulunuyor. Bu nedenle gevşeme ihtimalini daha yüksek görüyoruz. Yabancı yatırımcı mevcut faiz seviyelerinde Türkiye pozisyonlarını çok fazla azaltmayı planlamıyor. Enflasyon hedefleri ve mevcut faiz oranları iyi bir kar potansiyeli sunuyor. Ancak toplamda TL pozisyonunda önemli bir değişiklik olduğu söylenemez.

FAİZ İNDİRİMİ VE JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ

Orta Doğu’daki savaş ve yayılma riski doları zayıflatırken, altına yönelimi de tetikliyor. Zayıflayan dolar ABD’de enflasyon riskini artırıyor. Ancak mali sistemdeki zayıflama ve yüksek faiz seviyeleri, Fed’in faiz indirimine gitmek zorunda kalacağına işaret ediyor. Dolar/TL, jeopolitik risklere rağmen yükselmiyor. Bu risklerin sona ermesi, dövizdeki düşüşü tetikleyebilir. Fed’in faiz indirim beklentisi de TL’de pozisyon almayı daha avantajlı hale getirebilir.

DOLAR/TL’DE BEKLENTİLERİN GÖRÜNÜMÜ

Dolar/TL yıl sonunda 37 seviyelerine bile ulaşmayabilir. Ayrıca not artırımı ve Bakan Mehmet Şimşek’in yabancı kurumlarla gerçekleştirdiği buluşmalar, beklentilerin altında bir kurun doğmasına neden olabilir. Eğer not artırımı yaşanırsa, dolar/TL mevcut fiyatın altında kapanış yapabilir. Euro/TL’nin hareketi de dolar kuruna paralel ilerlese de, euro/dolar paritesindeki değişimle şekillenecektir. Şu an için paritedeki düşüş trendi ile euro/TL, dolar/TL’ye kıyasla daha dirençli görünüyor. Morgan Stanley’in tahmini aşağı yönlü baskıyı desteklerken, ben de mevcut kur seviyelerinin fazla değişmeyeceğini düşünüyorum.