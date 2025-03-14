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En İyi Futbol Takımları Listesi Güncellendi

DÜNYA FUTBOLUNUN EN İYİ TAKIMLARI GÜNCELLENDİ

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında kulüplerin performanslarını inceleyerek dünya futbolunun en iyi takımları listesini güncelledi. Bu sıralama, özellikle Türk futbolu açısından dikkat çekici gelişmeler içeriyor.

TÜRK KULÜPLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Sıralamada yer alan ilk 25 kulüp arasında Türkiye’den sadece bir takım bulunuyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, tam 11 sıra birden yükselerek listede Türkiye’nin en iyi temsilcisi olmayı başardı. Bu duruma karşın, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sıralamada gerileme yaşadı. Beşiktaş, tam 15 sıra düşerken, Trabzonspor ise 35 sıra gerileyerek dikkat çekti.

Güncellenen listede Fenerbahçe’nin elde ettiği başarı, Türk futbolunun yükselişi için önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Diğer Türk kulüplerinin ise düşüş yaşaması, performanslarının iyileştirilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Listede Türk takımlarının sıralamaları ve dünya genelindeki diğer takımlar hakkında daha fazla bilgi yer alıyor.

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