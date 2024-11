Esenyurt’a Yeni Belediye Başkan Vekili Atandı

SAVCILIK SÜRECİ VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

İçişleri Bakanlığı, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Özer’in geçici olarak görevden alındığını duyurdu. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy ise Belediye Başkan Vekili olarak atanmış durumda. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” şeklinde bilgiler verildi. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri doğrultusunda İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un, Belediye Başkan Vekili olarak atanmasının detayları paylaşıldı.

CAN AKSOY’UN HAYATINA DAİR BİLGİLER

Ahmet Özer’in yerine Can Aksoy’un atanmasının ardından “Can Aksoy kimdir, Can Aksoy kaç yaşında, Can Aksoy nereli” gibi sorular gündeme geldi. Can Aksoy, 1983 yılında Ankara Altındağ’da doğdu ve aslen Kırşehirli’dir. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören’de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (YAYEM) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde stajlar yaptı.

KAMU HİZMETİNDEKİ GÖREVLERİ

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği kariyerine adım atan Can Aksoy, Giresun İli’nde teftiş stajı yapmış, Ankara Polatlı’da ve Kırşehir İli’nde vilayet stajlarını tamamlamıştır. Çankırı İli Korgun İlçesi’nde vekil kaymakam olarak görev aldıktan sonra, 2007 yılında yabancı dil eğitimi ve mesleki kurslar için İngiltere’de Leicester Üniversitesi’ne gönderildi. Yurtdışı eğitimini takiben, Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde Kamu Diplomasisi Kursu’nu tamamladı. Kaymakam Adaylığı Eğitimini “Üstün Başarı” derecesi ile bitirdi. Aksoy, 2009-2011 yıllarında Sivas Ulaş İlçesi Kaymakamı, 2011-2013 yıllarında Kars Arpaçay İlçesi Kaymakamı, ve 2013-2015 yıllarında Yozgat Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcılığı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptıktan sonra, Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı ve ardından Ankara Beypazarı Kaymakamı olarak çalışmalarını sürdürdü. 2019-2023 yılları arasında ise Kızılcahamam Kaymakamı olarak hizmet vermiştir. 04.09.2023 tarihinde ise Beyoğlu Kaymakamlığı görevine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Can Aksoy, iyi derecede İngilizce bilmektedir.