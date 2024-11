Esenyurt’ta Kayyum Ataması Yapıldı: Can Aksoy Görevde

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AHMET ÖZER AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, açıklamada 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri çerçevesinde İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un Belediye Başkan Vekili olarak atandığı kaydedildi.

CAN AKSOY’UN GÖREVİ VE YETKİLERİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılması sonrası Can Aksoy’un atanması ile birlikte “Can Aksoy kimdir, Can Aksoy kaç yaşında, Can Aksoy nereli” gibi sorular ortaya çıkmaya başladı. Can Aksoy, 1983 yılında Ankara Altındağ’da doğmuştur ve aslen Kırşehirli’dir. İlk ve orta eğitimini Ankara Keçiören’de tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde devam etti ve 2005 yılında mezun oldu. Üniversite dönemi boyunca Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (YAYEM) ve T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde stajlar yaptı.

KARİYERİNE YÖN VEREN ADIMLAR

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Aksoy, Mülki İdare Amirliği mesleğine adım attı. Giresun İli’nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı’da Refakat Stajını ve Kırşehir İli’nde Vilayet Stajlarını tamamlayarak, 2006 yılında Çankırı İli Korgun İlçesi’nde vekil kaymakam olarak görev aldı. 2007 yılında İngiltere’nin Leicester Üniversitesi’nde bir yıl süreyle dil eğitimi aldı. Yurtdışındaki eğitim sürecinin ardından Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu’nu bitirdi ve Kaymakam Adaylığı Eğitimi sürecinin sonunda T.C. İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu “Üstün Başarı” ile tamamladı.

KAYMAKAMLIK GÖREVLERİ VE AİLE HAYATI

Can Aksoy, 2009-2011 yılları arasında Sivas İli Ulaş İlçesi Kaymakamı, 2011-2013 yılları arasında Kars İli Arpaçay İlçesi Kaymakamı, 2013-2015 yılları arasında Yozgat Vali Yardımcısı, 2015-2017 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, 2017-2018 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Kaymakamı, 2018-2019 tarihlerinde Ankara İli Beypazarı İlçesi Kaymakamı, ve 2019-2023 arasında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı olarak görev yaptı. 04.09.2023 tarihinde Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlayan Aksoy, evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce biliyor.