Eşini Öldüren Polis Mahkemede İfade Verdi

KASTAMONU’DA KADIN ÖLDÜRME DAVASI

Kastamonu’da, boşanma aşamasındaki eşini beylik tabancasıyla öldüren polis memuru, duruşma sırasında eşini daha önce affettiği için pişman olduğunu ifade etti. Sanık, “Şu anda kadın katili olarak canavarca gösterilmek isteniyorum” dedi. Geçen yıl 15 Ekim’de Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan polis memuru E.T., Saraçlar Mahallesi’ndeki evinde, tartıştığı eşi Burçin Sevgi Telli’yi öldürdükten sonra teslim oldu. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan E.T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kadına ve üstsoy veya altsoydan eşe karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

Duruşmada savunma yapan polis memuru E.T., “Eşim beni daha öncesinde aldattı. Bunu önceki duruşmada anlattım. Keşke affetmeseydim. O gün her şey bitseydi, bu olay buraya gelmezdi. Eşimle benim ismimin yazılı olduğu tabela kapının önünde var. Beni tahrik etmediğini söylüyor. Benim öldürme niyetim yoktu. Burçin kimdir dedim, tanımıyorum dedi. Burçin’e 3 kez hat aldık. Benim akrabalarımda bile numarası yoktu. Arama geldiğinde Ö.F.T.’yi sesli aradım, şahıs kadın sesi sanmış. Sonra görüntülü görüştük. Bana yaptığı her şeyi anlattı. Kadın katili olarak canavarca gösterilmek isteniyorum. Ben, polis olarak tanımadığım birçok insanı kurtardım. Neden bu hale geldim? Üzerime iftira atıldığını düşünüyorum. Bundan sonraki duruşmalara SEGBİS ile katılacağım, hep suçlu benmişim gibi suçlandım” şeklinde konuştu.

Duruşmaya tanık olarak katılan Ö.M.F., “Burçin ile 2 aylık bir ilişkim vardı. Olay günü Ender T. beni aradı. Burçin beni kurtar dedi. Burçin vuruldum dedi. Son arama görüntülüydü, yanında çocuk vardı. Vurulurken görmedim ama silah sesi duydum. Burçin oradan kaçın dedim. Ben, Burçin’in evli olduğunu bilmiyordum. Sadece eski eşinin polis olduğunu biliyordum, boşanmışlar diye düşündüm, evli olduğunu anlamadım” dedi.

Daha sonra dinlenen diğer tanıkların ardından mahkeme heyeti, sanık E.T.’nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.