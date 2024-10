Et Fiyatlarında Artış Gerçekleşti!

YENİ ZAMLI KARKAS ET FİYATLARI

Ulusal Et Konseyi (UKON) tarafından yayınlanan verilere göre, karkas et fiyatlarına bir artış oldu. Yapılan araştırmalara göre, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde et fiyatlarının genelde daha yüksek olduğu göz önüne serildi. Diğer yandan, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise et fiyatlarının daha uygun seviyelerde olduğu dikkat çekiyor.

REGİYONAL FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Ulusal Et Konseyi (UKON) tarafından açıklanan yeni fiyat listesi ise bölgesel farklılıkları net bir şekilde ortaya koyuyor. Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için belirlenen fiyatlar, Türkiye genelinde ortalama fiyatların da nasıl şekillendiğini gösteriyor.