Fenerbahçe’de Okan Özkan dönemi başladı

Fenerbahçe’DE YENİ DÖNEM

Fenerbahçe’de Mario Branco dönemi tamamlandı ve yeni sportif direktör olarak Okan Özkan ile anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörü Okan Özkan’ın geçmiş kariyeri merak ediliyor.

OKAN ÖZKAN KİMDİR?

Sports Digitale’in haberine göre, Okan Özkan 2 Şubat 1991’de İstanbul’da dünyaya geldi. Genç ve yetkin bir spor yöneticisi olan Özkan, futbol alanında hem teknik hem de idari deneyimlerle öne çıkıyor. UEFA A Lisans antrenörlük sertifikasına sahip olan Özkan, saha içi ve saha dışı tecrübelerini bir araya getirerek futbol dünyasında önemli bir yere sahip oldu. 2025 yılı itibarıyla 34 yaşına girecek olan Özkan, genç yaşına rağmen Fenerbahçe’de sportif direktörlük gibi kritik bir görev üstleniyor.

EĞİTİM HAYATI VE KARIYERİ

Eğitimine İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde başladı. 2012-2013 sezonunda İtalya’da Università di Siena’da spor endüstrisi ve yönetimi üzerine eğitim aldı. Ülkesine döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’nı tamamladı. Ayrıca, Marmara Üniversitesi’nde Spor Yönetimi yüksek lisansı yaparak akademik altyapısını güçlendirdi. Bu birikimiyle Fenerbahçe’nin sportif direktörlük görevini üstlenmesi, kulübün geleceği açısından önemli bir adım oldu.