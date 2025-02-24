Galatasaray Fenerbahçe Derbisinde İlk 11’ler Açıklandı

CANLI SKOR GÜNCELLEMESİ

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ… GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 FENERBAHÇE 1′ Maç başladı. Süper Lig’in 25. hafta kapanış maçında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi evinde ağırlıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşen ve saat 20.00’de başlayan derbi, beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Deneyimli hakemin yardımcıları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic. Derbinin dördüncü hakimi Kadir Sağlam olarak görev alıyor.

Puan Durumu

Süper Lig’de oynadığı 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. 63 puan toplayan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplamda 57 puan topladı. Fenerbahçe, zirvenin en yakın takipçisi olarak ikinci sırada yer alıyor.

İlk 11’ler

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Toreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri