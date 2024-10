Gıda Sektöründeki Hileli Ürünler Sorunu

TAĞŞİŞ KONUSUNDAKİ DURUM

Tağşiş listeleriyle ilgili bir “tercüme” metniyle konuyu kapatmak istiyorum. Bu listelerin, yani gıda sektöründe dönen hilelerin “bir ölçüde” görünür kılan kamu denetimi listelerinin, yazılarımı okuyanları şaşırtmadığını sanmıyorum. Uzun zamandır hile yapılan konuları, toplumu sürekli gündeme getiren yalan makinelerini ve gıda işinin sosyal medya üzerinden tamamen bir tiyatroya dönüşmesini anlatmaya çalıştım. Özellikle pandemiden sonra artan hileler, yalanlar ve iğrençlikler hakkında pek çok kez yazdım. “Masum köylüden sofranıza” imajı ile hareket eden sahte uzmanlar, “Ben de sizler gibi bir anneyim” diyerek dolandırıcılık yapanlar, tatil beldelerinin adını kullanan sahte çiftlikler ve analizciler her zaman yazı konusu oldu. “Evde pişirin, evde yiyin” önerimle, ev dışındaki risklerden uzak durmaya çalıştım. Dışarıda yeme-içmeyi sevdiğimi kabul etsem de, yine de beni rahatsız eden şeyler yüzünden asla risk almadım. Tağşiş ve hile işleri artık çok ciddi boyutlara ulaştı. Satın aldığınız ürünün, satın almayı düşündüğünüz ürün olup olmadığını anlamak, piyangoda büyük ikramiyeyi kazanmakla aynı şansa sahip. Detayları öğrenmek isterseniz, bakanlık sitesinde açıkta bulunan listelere bir göz atabilirsiniz. Bu listelerde en çok pastaneler yer alıyor.

PASTANECİLİK SEKTÖRÜNDEKİ HİLELER

Pastane işinde, yani pasta ve hamur işi sektöründe kullanılan unlar genellikle aşırı katkılıdır. Bu katkılar, yüksek oranda kimyasallar içeren kabartıcılar ve bozulmayı önleyen koruyuculardan oluşur. Ayrıca kullanılan pastacılık yağları çoğunlukla sentetik olup, ürüne yapay bir parlaklık verir. Bu yağlar elinize bulaştığında kolayca çıkmaz ve kullanılan malzemelerin pişirildiği kaplardan da silinemez. Profiterol, ekler ve kurabiye gibi ürünler için kullanıldığında, “ne ölçüde yaygın?” diye sorarsanız, rahatlıkla “%99” diyebilirim. Evinizde yapmanız, her zaman en ideal seçenek olur. Anneniz yaparsa, her şeyden daha iyidir. Pastaneleri çok iyi araştırmanızı tavsiye ediyorum. Eğer imkanınız varsa, mutfaklarına girin. Büyük üretim tesisleri genellikle organize sanayi bölgelerinde yer alıyor. Onlara ulaşmanız pek mümkün değil. Son 30 gün boyunca herkesin konuştuğu fazla duyulmuş bir köfteciye yönelik olay, bu konuyu yeniden gündeme getirdi.

KİMYASAL HİLELER VE TEHLİKELER

Et, kıyma ve kebap konularında, gıda işletmelerinin hile yapma potansiyeli oldukça yüksektir. Günde 10 ton et işlenmeye başlarsa ve bunun 2 tonu normalin çok altında bir fiyata temin edilirse, getiri sağlayacakları rakamları hesaplamanızı öneririm. Bu kabaca değerlendirilmiştir. Gerçek oranlar çok daha yüksek olabilir. Öncelikle piyasadaki en yaygın kıymanın içeriğini paylaşmak istiyorum. Sanayi üretiminde genellikle tavuğun her parçaları, inek ve koyun akciğeri, köpek, eşek gibi hayvanlar bu karışıma dahil edilmektedir. Hatta içinde organik olmayan öğeler de yer alabilir. Merdiven altı üretim yapanlar, çeşitli hijyen kurallarına uymadan bu süreçlerde kaçak olarak çalışıyorlar. “Evde pişirmek daha pahalı” derseniz, her şeyin içinde bu tür hileler olduğunu bilin. Kıyma fiyatları oldukça düşüktür. Özellikle kebapçılar ve sokak satışlarında oldukça yaygın bir çalışma şeklidir.

DOLAYLI HİLELER VE MANİPÜLASYONLAR

Tağşiş durumları arasında en tehlikelisi, katkı maddeleri ve tarım ilaçlarının kullanımıdır. Bu dönemde evde çorbanızı ve sandviçinizi yapmanız en sağlıklı tercih olacaktır. Eğer bu durumun ciddiyetini anlamadıysanız, lütfen dikkat edin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nız kutlu olsun.