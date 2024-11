“Giovanni Van Bronckhorst’tan Ciro Immobile Açıklaması”

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında yarın sahasında Malmö ile karşılaşacak. Maç öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolcu Cher Ndour basın toplantısı düzenledi. Van Bronckhorst, maç hakkında şu açıklamaları yaptı: “Dördüncü maçımızı oynayacağız. Lyon deplasmanında kazanmak çok önemliydi. Bu şekilde devam etmeliyiz. İçeride oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. İçerideki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Yarın için o yüzden önemli bir maç olacak. Özellikle cumartesi gününden sonra bir reaksiyon vermek istiyoruz.”

TAKIMDAKİ OYUNCU DURUMLARI

Van Bronckhorst, “Sistem değiştirmeyeceğim. Ciro yok, Milot ve Paulista takımdan ayrıldılar. Ama biz olan oyuncularla oynayacağız. Yarın en iyi tercihimiz ne olacak göreceğiz. Mustafa ve Semih bizim için iyi seçenekler. Rafa, Lyon maçının son bölümünde bu bölgelerde oynadı. Oyuncuların rahat olduğu yerde oynamasına dikkat ediyoruz. Rafa, 10 numarada kendisini rahat hissediyor. Bizim için gerekirse ekstra bir opsiyon ama orta sahada daha tehlikeli kendisi. Rashica ve Paulista idmanlar yaptılar. Bugün de idmandaydılar. İkisi de kadroda olacak ama ilk 11’i yarın göreceğiz,” diye ekledi.

KAZANMA ARZUSU VE GELECEK TRANSFERLER

Van Bronckhorst, her maçın kendine has bir hikayesi olduğuna dikkat çekti: “Mağlubiyet ya da kayıplarda analiz ediyoruz. Üzücü skorlar sonrası bunları yapıyoruz. Son bir ay özelinde sakatlıklar yaşadık, değiştirmemiz gereken oyuncular oldu. Ama benim aklımda her zaman son maç olur. Kasımpaşa maçı benim için üzücüydü. Yarın Avrupa Ligi oynuyoruz. Avrupa Ligi’nde son maçta iyi bir galibiyet aldık. Yolumuza devam etmek istiyoruz.” Ayrıca, transfer ihtiyacına vurgu yaparak, “Bir transfer dönemi daha gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

PAULISTA VE YENİ TRANSFERLERİN DURUMU

Paulista’nın takıma döndüğünü belirten Van Bronckhorst, “Gabriel Paulista döndü, bugün antrenmandaydı, pazar da idmana çıktı. İlk 11 konusuna yarın bakacağız. Başlayabilirim, bizim için çok önemli bir oyuncu,” diye konuştu. Yavaş yavaş sakat oyuncuların geri döndüğünü kaydeden teknik direktör, “Maccabi maçımız ne yazık ki iç sahada değil ama elimizden geldiğinde savaşacağız gruplardan sonraki aşamalara geçmek için,” dedi.

NDOUR’UN GÖRÜŞLERİ

Futbolcu Cher Ndour, takım arkadaşlarıyla ilgili yorumlarda bulundu: “Geldiğimde 6 numarada hiç oynamamıştım ama burada teknik ekip, Musrati’nin sakatlığından sonra 6 numarada oynatmaya başladı. İyi oynadığımı düşünüyorum. Hocama teşekkür ediyorum beni 6 numarada oynattığı için. Daha fazla topla buluşuyorum. Böyle devam etmek istiyorum. Çalışarak daha iyiye gitmek istiyorum.”