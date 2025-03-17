Haberler

Hakkari Genç Kadın Voleybol Takımı Başarısı

BAŞARI HİKAYESİ

Hakkari Sportif Faaliyetler Genç Kadın Voleybol Takımı, il birinciliğini kazanarak kentini gençler grubunda temsil etme hakkı elde etti. Elde edilen başarı sonrasında, ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahri Güldal takdim etti.

KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Müdür Yıldırım, il birinciliğini kazanan takımı tebrik ederken, kulüp başkanı Turan Şimşek’i de unutmuyor. Yıldırım, “Alt yapısında birçok yetenekli sporcu barındıran Hakkari Sportif Faaliyetler, Kadınlar 2. Ligi’nde de adından sıkça söz ettirdi. Kendi imkanlarıyla büyük mücadele veren kulüp, önümüzdeki sezon için ciddi bir hazırlık sürecine girdi. İlimizi şampiyon olarak temsil eden bu değerli takımımıza büyük destek sağlayan Başkan Turan Şimşek’i gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde değerlendirme yaptı.

Hakkari Sportif Faaliyetler Kadın Voleybol Takımı, genç yetenekleriyle sürekli olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Takım, gençler grup müsabakalarında da en iyi şekilde kentini temsil etme hazırlığı yapıyor. Bu süreçte elde edilen başarılar, kulübün ilerleyen dönemlerde daha da büyümesine zemin hazırlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ramazan İçin Hafif Tatlı Tarifleri

Şef Semanur Önal, Ramazan’da hafif sütlü tatlıların tercih edilmesini önerdi ve hurmalı muhallebi tarifi verdi. Didar Başgöze ise çikolatalı güllaç yapımını paylaştı.
Haberler

Genç Kız Torpil Şakasıyla Yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir grup genç, kurs merkezinin önünde otururken torpilin patlaması sonucunda 17 yaşındaki Z.K. yaralandı ve hastaneye kaldırılarak ameliyat olacağı öğrenildi. Vatandaşlar, patlayıcıların kontrolünün sıkılaştırılmasını istiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.