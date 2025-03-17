Hakkari Genç Kadın Voleybol Takımı Başarısı

BAŞARI HİKAYESİ

Hakkari Sportif Faaliyetler Genç Kadın Voleybol Takımı, il birinciliğini kazanarak kentini gençler grubunda temsil etme hakkı elde etti. Elde edilen başarı sonrasında, ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahri Güldal takdim etti.

KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Müdür Yıldırım, il birinciliğini kazanan takımı tebrik ederken, kulüp başkanı Turan Şimşek’i de unutmuyor. Yıldırım, “Alt yapısında birçok yetenekli sporcu barındıran Hakkari Sportif Faaliyetler, Kadınlar 2. Ligi’nde de adından sıkça söz ettirdi. Kendi imkanlarıyla büyük mücadele veren kulüp, önümüzdeki sezon için ciddi bir hazırlık sürecine girdi. İlimizi şampiyon olarak temsil eden bu değerli takımımıza büyük destek sağlayan Başkan Turan Şimşek’i gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde değerlendirme yaptı.

Hakkari Sportif Faaliyetler Kadın Voleybol Takımı, genç yetenekleriyle sürekli olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Takım, gençler grup müsabakalarında da en iyi şekilde kentini temsil etme hazırlığı yapıyor. Bu süreçte elde edilen başarılar, kulübün ilerleyen dönemlerde daha da büyümesine zemin hazırlıyor.