Mobil Yapay Zeka Çağı Ve 5.5G

İSTANBUL’DA GLOBAL MOBİL GENİŞ BAND FORUMU 2024 AÇILDI

İstanbul’da düzenlenen Global Mobil Geniş Bant Forumu 2024 (MBBF 2024), “5.5G Mobil Yapay Zeka Çağına Liderlik Ediyor” başlığıyla kapılarını açtı. 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen forumda, 5.5G ve yapay zeka entegrasyonuyla mobil dünyadaki yenilikçi iş modelleri ile teknoloji trendleri ele alındı ve sektörün geleceği masaya yatırıldı. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen MBBF 2024, 5.5G ve mobil yapay zekanın gücünü bir araya getirerek sektör liderlerini bir araya getirdi. GSMA ve GTI iş birliği ile düzenlenen forumda, binden fazla sektör temsilcisi, bilişim dünyasının önde gelen yöneticileri ve global basın mensupları yer aldı.

MOBİL YAPAY ZEKANIN FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Mobil yapay zeka çağının sunduğu fırsatlar ve sektörün dönüşümü üzerinde durulan etkinlikte, Türkiye’deki mobil operatörler 5.5G alanındaki uygulama deneyimlerini paylaştı. Ayrıca, hem endüstrilere hem de bireylere yönelik yapay zeka destekli çözümler sergilendi. Huawei Türkiye ve yerel operatörlerin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 5.5G ve yapay zeka teknolojilerini harmanlayarak birçok endüstrinin geleceğine yön verme hedefinde. Huawei Dönüşümlü CEO’su Ken Hu, etkinliğin açılış konuşmasında, 5.5G’nin sunduğu potansiyel ile yapay zekanın günlük yaşama entegrasyonu üzerine vurgu yaptı. Ken Hu, “Gelecekte yapay zeka her şeyi değiştirecek. Herkes, her an ve her yerde bu teknolojiyi kullanabilecek. Tıpkı telefon ve internet hizmetlerini yaygınlaştırdığımız gibi, mobil ağlar ve cihazlar da bu dönüşümde önemli bir rol oynayacak” dedi.

YENİ BÜYÜME OLANAKLARI SUNULDU

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve ICT Satış ve Hizmet Birimi Başkanı Li Peng ise yapay zeka destekli mobil dönemin sunduğu yeni büyüme olanaklarını vurgulayan bir sunum yaptı. Li Peng, “Mobil yapay zeka çağı artık başladı. Yeni etkileşim biçimleri, akıllı hizmetler ve trafik modellerinde yapısal değişiklikler yaşanacak. Bu durum, mobil sektör için büyük fırsatlar sunacak” diyerek mobil operatörlerin potansiyel büyüme fırsatlarını değerlendirdi. Forum süresince sunulan yapay zeka destekli çözümler arasında akıllı gözlükler, akıllı araç kokpitleri, dijital insan etkileşimleri ve gerçek zamanlı çeviri gibi yenilikçi uygulamalar da dikkat çekti. Ayrıca, forumda kapalı alanlar ve dış mekanlardaki 5.5G kapsaması ile ilgili çok boyutlu yenilikler katılımcılarla paylaşıldı.