Muslera’nın Galatasaray’dan Ayrılma Kararı Açıklandı

GALATASARAY’DA DEVİR SONA ERİYOR

Galatasaray’da büyük bir devrin kapanışı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda, Fernando Muslera’nın geleceği merak konusu olmuştu. Başarılı kaleci, elde ettiği birçok başarıdan sonra kararını yönetime bildirdi. Detaylar ortaya çıkmaya başladı. 2011 yılında Lazio’dan transfer edilen Fernando Muslera’nın, bu sezon sonunda kariyerine son verme kararı aldığı ifade ediliyor. 13 yıldır Galatasaray’ın kalesini koruyan ve efsaneler arasında yer alan tecrübeli kalecinin, sezon sonunda nasıl bir yol çizeceği ise merak ediliyor.

MUSLERA’NIN KARAR SÜRECİ

Bir yıllık kontrat yapılmasına rağmen 38 yaşındaki Muslera’nın sözleşmesini uzatabileceği düşünülüyordu. Ancak, ailesini Uruguay’a gönderen eldiven, bu durumu sarı-kırmızılı yönetime iletti. Milliyet’ten Senad Ok’un haberine göre, Muslera Uruguay’da 3. lig takımlarından Sportivo Bella Italia’yı satın almış ve burada yöneticilik yapmaya başlayacağı vurgulandı.

Beşiktaş derbisinin ardından kariyerine dair yöneltilen sorulara müphem cevaplar veren Muslera, kesin bir yanıt vermekten kaçındı. “Şu an çok mutluyum. Her oynadığım maçta, bu formayı her giydiğimde çok mutlu oluyorum. Bazı sohbetlerin özel tutulması gerekiyor” şeklinde konuştu. Bu sözlerinin ardından, başarılı kalecinin hangi konuları “özel sohbet” olarak nitelendirdiği hakkında çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı. Teknik Direktör Okan Buruk ise, “Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var” şeklinde açıklamalarda bulundu.