Okul Müdürü Şiddet Skandalıyla Açığa Alındı

SKANDAL OLAY ULUDERE İLÇESİNDE YAŞANDI

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Hilal beldesindeki bir ilkokulda trajik bir durum gündeme geldi. Hilal Şeyhan İlkokulu Müdürü A.D.’nin ofisinde toplanan öğrencilere sert sözler söyleyip fiziksel şiddet uyguladığı anları gösteren görüntüler ortaya çıktı.

A.D.’NİN KÜFÜRLÜ İFADELERİ VE ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ

Geçen yıl haziran ayında meydana gelen olayda, A.D.’nin öğrencilere, “Pavyon mu lan burası, podyuma mı çıkıyorsunuz okula mı geliyorsunuz belli değil… Her Allah’ın günü birini dövüyorsunuz, her Allah’ın günü sıkıntı çıkarıyorsunuz, her Allah’ın günü küfür, her Allah’ın günü öğretmene diklenme. Derdiniz ne sizin” dediği, ardından öğrencilere sıra dayağı attığı anlar kaydedildi.

Olayın ardından Şırnak Valiliği, konuya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Uludere İlçesi Hilal Şeyhan İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerine fiili ve sözlü şiddet uyguladığı ile ilgili basına yansıyan video müdürlüğümüze 28 Ocak 2025 tarihinde ulaştı. Okul idaresi ile yapılan görüşmeler sonucunda, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında özellikle 4’üncü sınıf öğrencileri arasında, bazı velilerin kışkırtması sonucunda disiplinsizlik durumu yaşandığı belirtilmiştir. Öğrenciler sıralara vurma ve kurallara uymama gibi davranışlar sergileyerek eğitim ortamını olumsuz etkilemiştir. Bu durum öğretmenlere ve ailelere karşı saygısızlık seviyesine ulaşarak eğitim süreçlerini aksatmıştır. Olay sonrasında öğrencilerle ve velilerle yapılan görüşmeler bu disiplinsiz davranışların önüne geçilmesini sağlamamıştır. Yapılan müdahalenin amacı, öğrencilerin olumsuz davranışlarını kontrol altına almak, eğitim ortamını düzenlemek ve öğrencilerin güvenliğini sağlamaktır. Yönetimimizce yapılan araştırma sonucunda paylaşılan video kaydının geçen yıl kaydedildiği tespit edilmiştir. Olayın araştırılması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Müdür A.D.’nin açığa alındığı öğrenildi.