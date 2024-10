Semanur’un Not Defteri Ortaya Çıktı

OLAYIN GERÇEĞİ

Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesinde, Konutkent Mahallesi’nde bulunan bir gökdelenin 43’üncü katındaki arkadaşı Ferhat D.’nin evinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından evde bulunan Ferhat D. ve Ezgi Ö. (31) gözaltına alındı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ferhat D., Semanur Arslan’ı tanımadığını ve olay esnasında başka bir odada bulunduklarını öne sürdü. Dışarı çıktıklarında Arslan’ı göremediklerini belirtti. Ezgi Ö. ise Arslan’ın erkek arkadaşıyla sorunlar yaşadığını ve sık sık ağladığını ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Semanur Arslan’ın ölümüyle alakalı yürütülen soruşturma dahilinde, cep telefonunun incelenmesi, otopsi ve toksikoloji raporlarının sonuçlarının beklenmekte olduğu kaydedildi. Arslan’ın hayata veda etmeden önce yazdığı not defteri ise dikkat çekti. Not defterinde Arslan’ın el yazısı ile şu ifadeler yer aldı: “Hayırla ve sağlıkla çok param var ve zenginim. İhtiyacım olan bütün güce, saygıya, sevgiye ve güvene sahibim. Güvendeyim, etrafımdaki kötü herkesten arındım. Annem beni koşulsuz ve sonsuz seviyor. Mutluyum ve bütün yardıma ihtiyacı olanlara yardım edecek güce sahibim. Çok zenginim; çünkü vücudumun her uzvu sağlıklı, temiz ve güvende.”

DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Ayrıca, arkadaşları arasında yaşanan bir tartışmanın olabileceği iddiaları gündeme geldi. Bu durum, olayın arka planındaki dinamikleri anlamak adına merak uyandırıyor. Soruşturma derinleştikçe, Arslan’ın hayatındaki diğer unsurlar ve ilişkileri üzerine daha fazla bilgi edinmek mümkün olacak.