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Tibet’te 5,5’lik Deprem Oldu

DEPREM HABERİ

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 5,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği duyuruldu. Çin Deprem Ağları Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi’nin Şıgatsı ili olan 5,5 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

İLK BELİRTİLER

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen bu depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da hasar meydana gelmedi. Tibet bölgesinde daha önce ocak ayında Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremde ise 120 kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor.

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