Türk Araştırmacıdan ABD’de Çığır Açan Başarı

GEORGIA SOUTHERN ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖNEMLİ ARAŞTIRMA

ABD’deki Georgia Southern Üniversitesi’nden araştırmacı Cemil Emre Yavaş ve ekibi, İstanbul’daki depremleri yüzde 91,65 oranında doğru bir şekilde tahmin ettiklerini bildiriyor. Araştırma, özellikle Los Angeles bölgesinde yüksek bir doğruluk oranı sağlamak için çeşitli makine öğrenimi algoritmalarını test etmek amacıyla gerçekleştirilmiş. Ekip, verileri analiz ederken en başarılı sonuçları XGBoost algoritmasıyla elde etmiş ve bu algoritmayı farklı şehirlerde de denemiş.

YÜZDE 98,53’E ULAŞAN BAŞARI ORANI

Makalede, depreme en yatkın bölgelerden biri olarak belirtilen Kuzey Anadolu Fayı’na yakın İstanbul’da elde edilen yüzde 91,65’lik doğruluk oranı ön plana çıkıyor. Ayrıca, San Diego için bu oranın yüzde 98,53’e ulaştığı kaydediliyor.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI YAYIMLANDI

Araştırma kapsamında, deprem büyüklüğünü etkileyen çeşitli faktörler dikkate alınarak kapsamlı bir veri seti oluşturulmuş. Deprem sıklığı, bölgenin yeraltı yapısı ve tarihteki en büyük depremin büyüklüğü gibi parametreler analiz edilmiş. Ayrıca, deprem büyüklüklerini tahmin etmede kritik rol oynayan Gutenberg-Richter b-değeri de hesaplanarak modelin doğruluğu artırılmaya çalışılmış. Bu çalışmalar, “Predictive Modeling of Earthquakes in Los Angeles With Machine Learning and Neural Networks” ve “Improving earthquake prediction accuracy in Los Angeles with machine learning” başlıklı makalelerle, Scientific Reports by Nature dergisinde yayımlanmış.

Bu araştırma, uluslararası düzeyde büyük bir yankı uyandırmış durumda. Birleşmiş Milletler’in ana afet risk azaltma platformu olan PreventionWeb’te yer alan araştırma, deprem riski taşıyan bölgeler için de umut kaynağı haline gelmiş. Uzmanlar, bu çığır açıcı çalışmanın doğal afetlerin anlaşılmasını ve bu durumlara karşı hazırlıklı olma yöntemlerini köklü bir şekilde değiştireceğine inanıyor.