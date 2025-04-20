Türk Neonatoloji Derneği Projesi Yayılacak

PROJEYİ TÜM TÜRKİYE’YE YAYMA HEDEFİ

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, bebekler ve anneleri için önemli bir adım olan Ten Tene Temas Projesi’nin 8 pilot ilde hayata geçirildiğini ve bu projenin tüm Türkiye’ye yayılacağını açıkladı. Koç, bu yıl 32’ncisi gerçekleştirilen Ulusal Neonatoloji Kongresi kapsamında Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen basın toplantısında, yenidoğan döneminin en kırılgan ve riskli zaman dilimi olduğunu ifade etti. Koç, bu süre içerisinde özellikle ilk 1 ayın daha kritik olduğunu vurguladı.

BEYAZ KODU GÜÇLENDİREN UYGULAMA

Derneğin bebeklerin tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği “TND-Mobil” isimli uygulama hakkında bilgiler veren Koç, bu uygulamanın hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde dünyada 15 milyon kişi tarafından kullanıldığını aktardı. Prematüre bebeklerin anneleriyle ten tene temas etmesinin yaşam şansını artırdığını dile getiren Koç, Ten Tene Temas Projesi’nin sadece prematüre bebeklerin hayatta kalmasını değil, aynı zamanda nitelikli yaşam sürmelerini de hedefleyen çok boyutlu bir girişim olduğunun altını çizdi.

UYGULAMALI EĞİTİMLERİN ÖNEMİ

Prematüre bebeklerin doğum sonrası yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu belirten Koç, annelerin doğar doğmaz bebeklerinden ayrıldığını ifade etti. Proje kapsamında uzman hekimler ve yenidoğan hemşirelerine ten tene temasın faydaları hakkında bilgilerin verildiğini açıkladı. Koç, bu projeyi tüm Türkiye’ye yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Eğitimler verdiklerini ve prematüre bebeklerin annelerinin göğsünde doğrudan cilt teması ile büyütülmesinin yaşam şanslarını artırdığına dair güçlü bilimsel kanıtların bulunduğunu belirten Koç, bu uygulamanın nörolojik gelişimi desteklediğini, enfeksiyon oranlarını azalttığını ve anne sütü alma ihtimalini artırdığını da aktardı. Koç, ten tene temasın anne-bebek bağını kuvvetlendirirken hastane yatış süresini kısalttığını ve güvenli taburculuğu sağladığını ifade etti.

AŞILARIN ÖNEMİNE VURGU

Kovid-19 sürecinde aşılar hakkında yayılan yanlış bilgilerin bazı bireyleri aşıdan uzaklaştırdığını aktaran Koç, “Dünyadaki en etkili şeylerin başında anne sütü ve aşı gelir. Bebek ölümleri bu kadar azaldıysa bu aşılar sayesindedir. Devlet zaten bunu ücretsiz yapıyor.” dedi. Basın toplantısında Koç’a eşlik edenler arasında derneğin genel sekreteri Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş ve dernek yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Özge Altun da bulunuyordu.