UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ HEYECANI BAŞLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu heyecanı başladı. İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında değişiklikler yaşandı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoçya’nın temsilcisi Rangers’a 3-1 kaybetti. Türkiye’nin takip ettiği Çekya’nın temsilcisi Viktoria Plzen, Lazio’ya 2-1 yenildi.
ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA GÜNCELLEME
Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderilmesi için Türkiye’nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına dayanan puanlar, bir sonraki sezona etki ediyor. İşte UEFA ülke puanı sıralaması şu şekildedir:
1- İngiltere 107,910 Puan
2- İtalya 94,293 Puan
3- İspanya 90,453 Puan
4- Almanya 84,581 Puan
5- Fransa 70,450 Puan
6- Hollanda 66,983 Puan
7- Portekiz 62,266 Puan
8- Belçika 56,450 Puan
9- Çekya 43,900 Puan
10- Türkiye 43,500 Puan