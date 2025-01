Yağ Yangınlarını Söndüren Yerli Ürün Tanıtıldı

YENİ YANGIN SÖNDÜRME ÜRÜNÜ İLE TANITIM

Sakarya’da, yangın söndürme ve kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firma, yerli imkanlarla geliştirdiği 14×8 santim boyutundaki yeni ürünüyle dikkat çekiyor. Bu ürün, 1 litreye kadar yağ yangınlarını 10-15 saniye içerisinde söndürebiliyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Haktan Adıgüzel, “Ürünün amacı yangını güvenli bir şekilde söndürmek. İlk önce ocağın altını kapatmanız gerekiyor. Daha sonra ürünü tavanın veya fritözün kenarından bıraktığınız zaman yeterlidir” açıklamasında bulundu.

YAĞ YANGINLARINA HIZLI MÜDAHALE

Arifiye ilçesinde yer alan firmanın geliştirdiği bu ürün, özellikleriyle ön plana çıkıyor. 14×8 santim boyutundaki ürün, ocağın altı kapatıldıktan sonra tava ya da fritözün kenarından alevlerin içine bırakılarak kullanılıyor. Restoran, otel ve evler gibi birçok alanda kullanılabilen bu yeni yangın söndürme aracı, 350 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Haktan Adıgüzel, “Yağ yangınlarının söndürülmesi en zor yangın türü. Bu sebeple hızlı ve pratik bir şekilde müdahale edebileceğimiz bir ürün yarattık. 10-15 saniye içerisinde yangını hızlı bir şekilde söndürüyor” dedi.

ÜRÜNÜN KULLANIM ALANLARI

Haktan Adıgüzel, ürünün kullanım alanlarını şu şekilde açıkladı: “Yemeklerin yoğun yapıldığı yerlerde riskler daha fazladır. İlk müşteri profilimiz oteller ve restoranlar. Ancak her evde bulunması gereken bir ürün. İnsanların dalgınlığına gelebilir, o anda ev hanımları çocuğa ve işe dalmış olabilirler. Yangın her an başlayabilir. Bu yüzden ürünü mutfağı olan her evde bulundurulması gerekiyor.” İlgili sürecin 1,5 yıl sürdüğünü belirten Adıgüzel, “Dünyada bu ürün İngiltere ve bizde var” şeklinde konuştu.

EKONOMİK VE PRATİK ÇÖZÜM

Haktan Adıgüzel, ürünün avantajlarını vurguladı: “Restoran ve otellerde davlumbaz sistemi zorunlu. Ancak bakım yapılmadığında ya da çalışmadığında pratik bir alternatif bulunmuyor. Bizim ürünümüz hem ekonomik hem de alternatif bir çözüm sunuyor. Bir kutuda 2 ürün bulunması, acil durumlarda yedeğinizin olması açısından önemli. Herkesin elinde bulundurması gereken bir ürün olduğunu düşünüyoruz” dedi. Ürünün fiyatı ise 350 TL olarak belirlendi.