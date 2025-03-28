Zonguldak’ta Bayram Namazı Saati Ne Zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

Mübarek Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, bayram namazı kılınacak. Bu namazın vakti ilere göre farklılık gösteriyor. Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? Peki, Zonguldak’taki bayram namazı zamanı nedir? Bayram namazı sabah namazından sonra mı ediliyor? Bayram namazı vakitleriyle ilgili detaylar haberimizde bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre, Zonguldak’ta bayram namazı saati 07.11 olarak belirlenmiştir.

İLLERDEKİ BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Türkiye’nin farklı illerindeki bayram namazı saatleri şöyle sıralanıyor: “Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27 ve diğer iller sıralanarak devam ediyor. Özellikle bayram namazı, Mekke’de 06.41’de, Medine’de 06.41’de ve Kudüs’te 05.58’de kılınacak.

BAYRAM NAMAZININ KILINMA ŞEKLİ

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan kimseler için gerekli bir konu olarak kabul ediliyor. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre bu namaz müekked sünnet, Hanbelîler’e göre ise farz-ı kifâye olarak geçiyor. Bayram namazı, iki rekattan oluşuyor ve belirli bir düzen içerisinde kılınıyor. İlk rekatta, niyet edildikten sonra tekbir alınıp gelen dualar okunduktan sonra İmam, “Euzü besmele” çekerek Fatiha Suresi ile birlikte Kur’an-ı Kerim okumaya başlıyor.

BAYRAM NAMAZI DAHİL ÇEŞİTLİ RİTÜELLER

İkinci rekatta ise İmam gizlice “Besmele” çektikten sonra yine Fatiha Suresi ve Kur’an-ı Kerim okuyor. Ardından tekrar tekbirler alınarak rükû ve secde yapılacak. Namaz tamamlandıktan sonra cemaat İmamla birlikte bayram hutbesini dinleyecek. Yılda iki kez kılınan bu ibadet, bayramın ilk günü sabah namazından hemen sonra, güneş doğduktan sonra eda ediliyor. Müezzin kayyım, cemaati niyet etme konusunda bilgilendiriyor, “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” deniyor.