No menu items!
DİĞER
    Son Dakika Haberler

    2025 Bayram Tatil Tarihleri Ne Zaman?

    2025-bayram-tatil-tarihleri-ne-zaman

    2025 YILINDA BAYRAM GÜNLERİ

    2025 yılı için bayram günleri, tatil planı yapmak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan biri oluyor. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın tarihlerinin netleşmesi, hem şehir içi hem de şehir dışı tatil planları yapanlar için büyük bir önem taşıyor.

    RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

    2025 Ramazan Bayramı, Mart ayının sonunda kutlanacak ve bu yıl bayram tatili toplamda 3,5 gün sürecek. İşte 2025 yılı Ramazan Bayramı tarihleri:

    Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
    1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
    2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
    3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

    KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

    2025 yılı Kurban Bayramı ise Haziran ayında gerçekleştirilecek ve bu bayramda resmi tatil süresi toplamda 4,5 gün olarak belirlenecek. İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri:

    Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe (Yarım Gün)
    1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
    2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
    3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
    4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

    ÖNEMLİ

    Son Dakika Haberler

    Trump’ın Kripto Rezerv Talimatı Piyasayı Hareketlendirdi

    ABD Başkanı Donald Trump, stratejik rezervlere Bitcoin, Ethereum, XRP, SOL ve ADA'nın dahil edileceğini duyurdu. Açıklama, kripto para piyasasında büyük bir heyecan yarattı.
    Son Dakika Haberler

    Fenerbahçe, Antalyaspor’u 3-0 Mağlup Etti

    Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçta gol atan Mert Müldür, sevinciyle ilgili, "Özel bir anlamı yok, daha önce de yaptım," ifadelerini kullandı.

    Daha Fazlası!

    Künye

    Bize Ulaşın

    Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.