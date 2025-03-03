2025 Bayram Tatil Tarihleri Ne Zaman?

2025 YILINDA BAYRAM GÜNLERİ

2025 yılı için bayram günleri, tatil planı yapmak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan biri oluyor. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın tarihlerinin netleşmesi, hem şehir içi hem de şehir dışı tatil planları yapanlar için büyük bir önem taşıyor.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2025 Ramazan Bayramı, Mart ayının sonunda kutlanacak ve bu yıl bayram tatili toplamda 3,5 gün sürecek. İşte 2025 yılı Ramazan Bayramı tarihleri:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

2025 yılı Kurban Bayramı ise Haziran ayında gerçekleştirilecek ve bu bayramda resmi tatil süresi toplamda 4,5 gün olarak belirlenecek. İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe (Yarım Gün)

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi