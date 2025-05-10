Almeda Baylan, Survivor’dan diskalifiye edildi

ALMEDA BAYLAN’IN SURVIVOR SERÜVENİ

Survivor 2025’in dikkat çeken isimlerinden Almeda Baylan, yarışma süresince gösterdiği performansla herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Ancak, yarışma kurallarını ihlal ederek bir set çalışanına şiddet uygulaması sonucunda diskalifiye edilip Türkiye’ye gönderilmesi, Survivor tutkunları için büyük bir şok etkisi yarattı. İşte bu ani gelişme, izleyicilerin şaşkınlığını artırdı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM VE YENİDEN DÖNÜŞ SINYALLERİ

Almeda, Türkiye’ye döndükten sonra Instagram hesabı üzerinden ilk kez duygusal bir paylaşım yapmaya karar verdi. Bu paylaşımında, “Nasıl başlasam bilmiyorum. İçim buruk, kalbim kırık. Yediler bizi. Sizlerin hakkını nasıl öderim? Beni hiç yalnız bırakmadınız” diyerek hayranlarına seslendi. Almeda, ayrıca “Umarım sevginize layık olabilmişimdir. Her şeyi tek tek anlatacağım… Yapılan oyunları! Bu hikaye şu anlık yarıda kaldı ama daha bitmedi,” ifadeleriyle Survivor 2026’ya geri döneceğinin ipuçlarını verdi.

BATUHAN KARACAKAYA HAKKINDA İDDİALAR

Almeda, Survivor’da güçlü rakiplerden olan Batuhan Karacakaya hakkında da dikkat çekici iddialarda bulundu. “Batuhan Karacakaya, benim hayatımın hatta kalbimin bir köşesinde. Yeri bende başka,” diyerek kendisi için ne kadar önemli olduğunu belirtti. Almeda, “Beni tuzağa düşüren kimdir diye soracaksanız, baş harfi A!” sözleriyle izleyicilerde çok sayıda soru işareti bıraktı. Gelecek günlerde daha fazla ayrıntı vereceğini de duyurdu.

AYŞE VE ÇATIŞMA

Almeda’nın bir diğer dikkat çeken paylaşımında ise Ayşe’nin adı öne çıktı. Açıkça Ayşe’den bahsederek, “Batuşumun bir sözü vardı. ‘Ayşe alışırsa yandın. Doyumsuz bu kız Almeda’ derdi haklı çıktı. Ayşe, sen benim en büyük pişmanlığımsın,” ifadelerini kullandı. Almeda Baylan neden diskalifiye oldu, Survivor 2025’te ne yaşandı, Batuhan Karacakaya ve Ayşe ile neler geçti gibi sorular sosyal medyada büyük yankılar uyandırmaya devam ediyor. Almeda’nın açıklamalarıyla bu olay, gündemin en çok konuşulan konusu haline geldi ve etkileri uzun süre devam edecek gibi görünüyor.