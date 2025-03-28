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Buca’da Çöp Yığınları Sokakları Kapladı

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İŞÇİLERİN GREV KARARI

Buca Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel İş 5 No’lu Şube üyesi bazı işçiler, maaş, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları için dün iş bırakma kararı alıyor.

ÇÖP YIĞINLARI ORTAYA ÇIKTI

Grev sonrası çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluşuyor. Biriken çöplerin kaldırımlara ve yollara taştığı gözlemleniyor.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ

Vatandaşlar, grev sebebiyle iki gündür çöplerin biriktiğini ifade ederek, sorunun hızla çözülmesini talep ediyor. Öte yandan ana artellerde işçilerin çalışarak çöpleri topladığı görülüyor.

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