“Galatasaray Yenilgisinden Sonra Uyarı”

GALATASARAY DERBİSİNİN ARDINDAN SERT UYARI

Süper Lig’de Galatasaray’a karşı alınan yenilginin ardından Beşiktaş’ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’tan futbolculara ciddi bir uyarı geldi. Hollandalı teknik adam, derbi sonrasında takımını Kasımpaşa ile oynayacakları maça motive etmeye çabalıyor. İlk kez antrenmanda sert bir tavır sergileyen van Bronckhorst, oyuncularını etrafına toplayarak önemli bir mesaj iletti.

DEVAM EDEN GERİLİM RİSKİ

Habere göre, Giovanni van Bronckhorst, antrenman öncesinde futbolcularına “Hangi maç olursa olsun bittiği an sizin işiniz de biter. Maç ardını medya irdeler. İdari yönden gerekli açıklamalar yapılır. Teknik ekip analizi yapar. Ancak sizler için bitiş düdüğü ile biter. Görüntü tam aksi. Lig maçına çıkacağız, hala son maç gündemde. Bu ilk ve son uyarım. Biten maçı tesislere taşımayın. Bunun asla tekrarı olmasın. Her ne olursa olsun bahane istemiyorum. Şampiyonluk için her maç ve puan önemli. Sadece Kasımpaşa maçına odaklanalım” sözleriyle uyarıda bulundu.

YENİ SERİYİ BAŞLATMA HEDEFİ

Galatasaray’a kaybederek ligdeki yenilmezlik serisinin sona ermesiyle birlikte Beşiktaş, Kasımpaşa maçıyla yeni bir seri başlatmak için hazırlanıyor. Takım, bu karşılaşmayı kazanarak morallerini yükseltmeyi ve şampiyonluk hedeflerine odaklanmayı planlıyor.