Hyundai, Ocak Ayında 20 Ödül Kazandı

HYUNDAI’NİN BAŞARILARI

Ocak ayında tam 20 farklı ödül kazanan Hyundai, ilk olarak 2025 Kadınların Dünyada Yılın Otomobili (WWCOTY- Women’s Worldwide Car of the Year) seçildi. Bu önemli ödülü belirleyen oylar, tüm dünyadaki kadın otomotiv gazetecileri tarafından verilirken, ülkemizden Ayça Çizer jüri üyesi olarak oylamada yer aldı. Geniş oturma ve yükleme alanı, şık tasarımı ve superior sürüş özellikleriyle kadın jüri üyelerinden büyük takdir toplayan SANTA FE, ayrıca What Car? Ödülleri’nde de dikkat çekici bir başarı elde etti.

SANTA FE VE AİLESEL KONFOR

“SANTA FE, Yılın Yedi Koltuklu Otomobili” unvanı ile günlük ve uzun süreli yolculuklarda ailelere üst düzey bir konfor sağlıyor. Saygın What Car? Ödülleri, İngiltere’nin en büyük otomobil satın alma rehberi tarafından her yıl düzenleniyor. Bu yıl, Hyundai’nin SANTA FE modelinin yanı sıra IONIQ 5 N ve INSTER de çeşitli ödüllerle donatıldı. Elektrikli otomobillerde vites değişimini simüle eden “N e-shift” özelliği, IONIQ 5 N’in prestijli “Teknoloji Ödülü”nü kazanmasına katkıda bulundu.

IONIQ 5 N’İN BAŞARISI

IONIQ 5 N ayrıca “En İyi Elektrikli Hot Hatchback” unvanıyla zirvede yer aldı. 650 beygir gücüne sahip olan IONIQ 5 N, elektrikli otomobillere günlük spor otomobil özelliklerini kazandırıyor ve ülkemizde şimdiye kadar 20 adetlik önemli bir satış başarısı gösterdi. Hyundai’nin en yeni üyesi olan INSTER da “En İyi Şehirli Küçük Elektrikli Otomobil” ödülüne layık görüldü. 49 kWh’lik bir batarya ve 360 km’lik menzil sunan INSTER, yakında Türkiye’de satışa sunulacak.

GOOD DESIGN® ÖDÜLLERİ

What Car? ödüllerinde birinciler, son 12 ayda yolda ve özel pistlerde test edilen otomobiller arasından seçilir. Yüzlerce yeni otomobili inceleyen What Car?’ın uzman jüri ekibi, tüketiciler için en uygun modelleri belirleyerek kapsamlı bir satın alma rehberi görevi üstleniyor. Birbirinden iddialı modeller ödülleri toplarken, dünyanın en saygın tasarım kuruluşlarından biri olan GOOD DESIGN® de Hyundai’ye birçok övgüde bulundu. Altısı “Grafik Tasarım”, üçü “Ulaşım”, “Aydınlatma”, “Geri Dönüşüm” ve “Paketleme” gibi alanlarda ödül kazanan Hyundai Motor Company, marka farkındalığını artırmaya devam ediyor.

ROBOTICS LAB’IN BAŞARILARI

Hyundai Motor Grubu’nun Robotics LAB’ı beş farklı GOOD DESIGN® Ödülü kazandı ve Robotik kategorisindeki kazananların yarısını bünyesinde barındırdı. Böylelikle Robotics LAB’ın ürettiği “Güvenlik Denetleme Robotu”, dünyanın dört büyük tasarım ödülü olan Red Dot, iF, IDEA ve GOOD DESIGN®’ın tamamını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.