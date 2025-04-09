Prof. Dr. Zekeriya Akman Kimdir?

PROF. DR. ZEKERİYA AKMAN’IN HAYATI

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zekeriya Akman’ın kim olduğunu öğrenmek isteyenler için detaylar mevcut. 10 Mart 1971 tarihinde Şanlıurfa’da dünyaya gelen Akman, ilk eğitimine burada başladı. Orta ve lise eğitimini ise Gaziantep Nizip İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul’da özel bir kolejde öğretmenlik yapmaya başladı. 1995 ile 2001 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli okullarda öğretmenlik görevine devam etti.

Yüksek lisansını Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaparak, 1998 yılında “Ebu Hanife ed-Dineveri’nin Hayatı ve Ahbaru’t-Tuval” adlı teziyle İslam tarihi alanında tamamladı. 2000 yılında askerlik görevini kısa dönem erbaş olarak Erzurum’da yerine getiren Akman, 2001 yılında İnönü Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl, Yükseköğretim Kurulu tarafından doktora yapmak üzere geçici görevle Ankara Üniversitesine gönderildi. 2002-2005 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde araştırmalar yaptı, 2002-2006 yıllarında ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

DOKTORA VE YAYINLARI

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Osmanlı tarihi üzerine doktora yapan Akman, 2006 yılında Osmanlı Kurumlar Tarihi alanında yazdığı teziyle 2009 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Osmanlı’nın Son Döneminde Bir Üst kur Dâru’l Hikmeti’l-islamiye” ismiyle yayınlandı. Üniversitelerdeki görevlerinin ardından çeşitli bakanlıklarda uzman, yönetici ve müşavir olarak da yer aldı.

AKADEMİK UNVANLARI

Öğretmenlik ve akademik görevleri süresince birçok bilimsel ve sosyal etkinlikte yer alan Zekeriya Akman, İslam tarihi ve Osmanlı tarihi üzerine çeşitli makaleler yayımladı. 2013 yılında doçent unvanını alırken, 2019 yılında profesör unvanına terfi etti. Halen Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümündeki çalışmalarını sürdürüyor.