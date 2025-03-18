Simpsonlar’ın Kehanetleri Ve Elektrik Kesintileri

DÜNYA DİZİ TARİHİNDE BİR KLASİK

Dünya dizi tarihinin en uzun süreli projelerinden biri olan Simpsonlar, birçok kehanetinin gerçek olmasıyla sıkça gündeme geliyor. Bu defa 2025 yılı için yapılan tahminler de büyük ölçüde doğru çıkıyor. 1998 yapımı “Springfield’ın Son Günü” bölümünde, kasabanın aniden elektriksiz kalıp karanlığa büründüğü bir senaryoya yer veriliyor. İlgili bölümde, elektrik yoksunluğunun işlendiği sahnelerde takvim 2025 yılını gösteriyor. İnternette viral hale gelen bu bölüm, bazı komplo teorilerine zemin hazırlarken, 2025 yılının elektrik kesintileri yılı olacağı fikri öne çıkıyor.

İLK KESİNTİLER YAŞANMAYA BAŞLADI

2025’in ilk üç ayı itibarıyla karanlığı yaşayan ilk ülkeler Amerika ve Asya olarak belirleniyor. 9 Şubat’ta Sri Lanka’da bir maymunun trafoya girmesi sonucu ülke elektriksiz kalıyor. Bu olayda 22 milyon insan 24 saatten fazla bir süre boyunca elektriksiz kalmış ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmış. 26 Şubat’ta ise Şili, elektrik kesintisiyle karanlığa gömülüyor. Ardından, 15 Mart’ta Küba’da ulusal elektrik sistemi çöküyor ve sokaklar, yalnızca jeneratör gücü olan yerlerin ışığıyla aydınlanıyor. Son olarak, 17 Mart’ta Panama’da bir santraldeki trafo patlaması sonucunda ülkenin büyük bir bölümü elektriksiz kalmış durumda.