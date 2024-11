Trump’ın Seçim Zaferi Açıklaması: Altın Çağ Başlıyor

AMERİKALILAR SEÇİM İÇİN OY KULLANDI

Amerikalılar, ABD’nin yakın tarihindeki en heyecanlı seçimde başkanlarını seçmek amacıyla oy veriyor. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, 51 eyaletin 43’ünde Donald Trump 248, Kamala Harris 214 delege elde etti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Cumhuriyetçi aday Trump, canlı yayında ilk açıklamasını gerçekleştiriyor. Resmi olmayan sonuçlarda, Trump’ın toplam delege sayısı 266 olurken, Kamala Harris 195 delege elde etti. Trump, kazandığı eyaletleri belirtti: West Virginia, Tennessee, Güney Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska, Güney Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, Kuzey Carolina, Georgia ve Pensilvanya. Harris’in kazandığı eyaletler ise şöyle: Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, Kaliforniya, Oregon, Washington, New Meksika, Virginia, Hawaii, New Hampshire ile Washington D.C. bölgesi. Trump’ın açıklamalarından bazıları ise şu şekilde: “Daha önce kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz. Dürüst olmak gerekirse, siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük adım oldu. Şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Burada çok zarar görmüş ülkeden bahsediyoruz.”

ABD’NİN ALTIN ÇAĞI OLACAK

Trump, “İmkansız olduğu düşünülen sorunları aştık. Tarihin gördüğü en büyük siyasi başarıyı aştık. Bu ülkemizde emsalsiz bir siyasi başarı. Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. ABD’nin 45. ve 47. başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz için savaşacağım. Hayatımın her günü sizin için savaşacağım” ifadelerini kullandı.

SENATO’NUN KONTROLÜ

Trump sözlerine devam ederek, “Şu anda kazanıyor olmak çok güzel. Etrafımdaki bu insanların arasında olmak da güzel bir his. Bir gün geri dönüp bugünlere baktığımda hayatımın en önemli anları olarak düşüneceğim. Senato’nun kontrolünü de tekrar ele geçirdik. Çok zorlu bir süreç oldu. Kimse bu kadar büyük bir başarı beklemiyordu” diye belirtti. Ayrıca, özel alanlarda da hareket etmeleri gerektiğine vurgu yaptı: “Bu sınırları kapatmalıyız. İnsanların gelmesini istiyoruz ama bunu yasal bir şekilde yapmaları lazım.”

ELON MUSK’A TEŞEKKÜR

Trump, Elon Musk’a da teşekkür ederek, “Süper dâhilerimizi sahiplenmemiz gerek. Onlara iyi bakmamız lazım. Burada çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu iyiliğinizin karşılığını size kesinlikle vereceğiz. Amerika’nın kontrolü şu an bizde” ifadelerini kullandı.

JD VANCE’İN AÇIKLAMALARI

ABD Başkan yardımcısı JD Vance’in açıklamaları ise şu şekilde: “Şu anda siyasi tarihte görülmüş en büyük geri dönüşü yaşıyorsunuz. Başkan Trump liderliğinde sizin için mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Ekonomik olarak da en büyük geri dönüşü yapacağız.”