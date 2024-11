Zigana Dağı’nda Mevsimlerin Dansı Yaşanıyor!

GEÇİT NOKTASI: ZİGANA DAĞI

Antik dönemlerden beri ticaret yollarının buluşma noktası olan ve ‘Geçit’ anlamını taşıyan Gümüşhane ile Trabzon arasındaki Zigana Dağı, sonbaharın ve kışın güzelliklerini bir arada sunuyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması sebebiyle geçmişte kervanların ve yüklerin ulaşımında önemli rol oynamış olan Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Zigana köyü, Türkiye’de sonbaharı en güzel deneyimleyebileceğiniz yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Kış mevsimi yaklaşırken, bölgedeki farklı ağaçların yaprakları kırmızı, sarı, yeşil, kahverengi ve turuncu renklere bürünürken, dağların zirveleri beyaz bir örtüyle kaplanıyor. Köyden geçen tarihi Trabzon-Gümüşhane karayolu ise muhteşem manzaralar sunuyor.

TARİHİ GÜZELLİKLER

Zorlu ve virajlı eski karayolunun kenarındaki tarihi hanlar, köprüler ve eski yapılar, fotoğrafçılar için eşsiz pozlar sağlıyor. Zigana köyü, sonbahar mevsiminde oluşan renk cümbüşü ile masalsı bir atmosfer yaratıyor. Zigana Dağı’ndaki her mevsimin bir görsel şölen sunduğunu belirten Yasin Hamdi Karabulut, “Zigana Dağı’nda arkamda kar var, aşağıya doğru indiğinizde doğanın bütün renklerini görebiliyorsunuz. İnsanların burada doğa yürüyüşü yapabileceği alanlar var. Zigana Dağı sadece kış turizmi için değil, doğa turizmi için de oldukça uygun bir yer. İnsanları bu doğa harikasını görmeye davet ediyorum. Burada her dakika farklı bir boyuta geçiyorsunuz, sarının en ağır tonundan yeşilin her tonuna, beyazın en ağır tonuna kadar her rengi görebiliyorsunuz. Sanal bir güzelliği var gibi ama gerçek hayattayız” diyor.

SONBAHARIN ALBENİSİ

Zigana Dağı’nın sonbahardaki güzelliklerini dile getiren Zeki Meral, “Karadeniz Bölgesi yeşiliyle, mavisiyle, deniziyle bulunmaz bir yer. Dağlarımızda vadilerde her türlü renge sahibiz. Ancak sonbahara girdiğimizde bu yeşilin kırmızıya, sarıya ve diğer tonlara dönüşmesi harika bir doğa manzarası oluşturuyor. Göz zevkimize hitap eden bu manzaralar, buraya gelmekten zevk almamızı sağlıyor” şeklinde konuşuyor.